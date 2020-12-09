Правительство отказалось восстановить в должности начальника "Южной железной дороги" кума Януковича Филатова

Правительство отказалось восстановить в должности начальника "Южной железной дороги" Александра Филатова, уволенного в 2014 году

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Известный «хозяйственник» Александр Филатов, по совместительству кум Януковича, в 2014 году был уволен Кабинетом Министров с должности начальника «Южной железной дороги». О его подвигах и достижениях можно много почитать в СМИ , но эти «мелочи» не стали помехой судам принять решение о восстановлении его в должности. Правительство дошло до Верховного Суда с обжалованием этого решения, но кассационная жалоба Кабинета министров была оставлена без удовлетворения, а решение судов предыдущих инстанций - без изменений", - написал Криклий в фейсбуке.

По его словам, сегодня во исполнение судебного решения Правительство должно было принять распоряжение "О восстановлении Филатова А.В. в должности начальника «Южной железной дороги»".

"Но Правительство ожидаемо проголосовало против этого решения", - добавил Криклий.

Напомним, Филатов возглавил госпредприятие в конце 2012 года. Уже через полгода он обеспечил квартирой площадью 170 кв метров в Харькове себя, а также некоторых приближенных к нему лиц. Причиной такого взлета начальника "Южной железной дороги" и масштабов его злоупотреблений называют тесную связь с Виктором Януковичем, а также тот факт, что экс-президент является крестным отцом сына Александра Филатова Родиона.

В июле 2014 года Филатов был уволен. За его восстановление в должности начал активно бороться Свободный профсоюз "Южной железной дороги", который был зависим от него.