Кабмин вводит локдаун с 8 по 25 января, общественный транспорт будет работать

Кабинет министров сообщил о введении локдауна в Украине. Он начнется с 8 января и продлится до 25 января.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Решение о введении локдауна примут сразу после очередного заседания, на внеочередном.

"Мы больше 3-х недель говорили с представителями бизнеса, местной власти, эпидемиологами. Принято решение о том, что с 8 января и по 24 января включительно будут усилены карантинные ограничения - зимние каникулы ради безопасности. Ограничения будут вводиться для того, чтобы разорвать цепь заболеваемости", - сообщил Шмыгаль.

Согласно постановлению, на период локдауна запрещено посещение всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Запрещена работа кафе, баров, ресторанов, кроме обслуживания на вынос и на доставку. В отелях запрещена работа ресторанов с 23 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.

Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости.

Запрещен прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.

Запрещена деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Также есть запрет на прием посетителей учреждений культуры и проведение культурных массовых мероприятий, кроме работы историко-культурных заповедников, а также работы субъектов хозяйствования, связанной с производством аудиовизуальных произведений, в частности, осуществление кино- и видеосъемки, при условии ограничения доступа к месту съемки (съемочной площадке) посторонних лиц и использования персоналом (кроме актеров во время съемочного процесса), привлеченным к производству аудиовизуального произведения, респираторов или защитных масок, в том числе изготовленных самостоятельно. Деятельность субъектов хозяйствования, связанная с производством аудиовизуальных произведений, не является массовым мероприятием.

Запрещено проведение всех массовых (развлекательных, спортивных, социальных, рекламных и других, в том числе новогодних) мероприятий, кроме проведения официальных спортивных мероприятий, включенных в Единый календарный план физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий Украины и спортивных мероприятий командных игровых видов спорта профессиональных спортивных клубов без зрителей, при условии соблюдения участниками таких мероприятий соответствующих санитарных и противоэпидемических мер.

Общественный транспорт продолжит работу. Работать будут отели, банки, продуктовые магазины, аптеки, почтовые операторы.

Товары и услуги первой необходимости:

товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам

горючее

осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельности финансовых учреждений и деятельности по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельности операторов почтовой связи, а также медицинской практики, ветеринарной практики, деятельности автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельности по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что локдаун в Украине будет 100%. Обсуждали два варианта начала - в декабре или 2 января.

Также сообщалось, что правительство не будет продлевать карантин выходного дня, а предварительные результаты этих ограничений станут известны на этой неделе. Ранее глава Минздрава заявил, что карантин выходного дня не дал ожидаемого эффекта.

Народный депутат Давид Арахамия также говорил, что Кабмин размышляет над введением "интеллектуального локдауна", который будет учитывать реалии заболевания коронавирусом в каждом регионе. По его словам, вероятность полного локдауна - 90%. Этот локдаун должен быть "скорректирован на реалии в каждом регионе, в том числе общественный транспорт".