Суд по делу "беркутовцев" Маринченко и Тамтуры допросил свидетеля защиты и взял перерыв до 16 декабря

На заседании выступил Виталий Косенький, который был командиром взвода киевского полка "Беркут".

Суд по делу
Обвинувачені екс-співробітники «Беркуту» Сергій Тамтура (у білі масці та Олександр Маринченко (у чорній масці)
Фото: Тетяна Безрук

Святошинский райсуд Киева отложил до 16 декабря рассмотрение дела бывших "беркутовцев" Сергея Тамтуры и Александра Маринченко, которых обвиняют в расстреле "Небесной сотни".

Об этом сообщает "Укринформ".

Сегодня суд допросил свидетеля защиты Виталия Косенького, который был командиром 3-го взвода 4-й роты киевского полка "Беркут". Он сообщил, что 18 февраля 2014 года находился на службе в составе своего подразделения в резерве в Мариинском парке. К ним поступила информация, что со стороны Институтской двинется колонна людей штурмовать Верховную Раду.

Косенький и другие правоохранители пошли через улицу Грушевского туда, где стояли два КАМАЗа, которые перекрывали улицу Шелковичную в сторону здания парламента. Там уже были бойцы внутренних войск. По словам свидетеля, перед ним и сотрудниками его подразделения ставилась задача "укрепить эту границу и не пропустить людей, чтобы они не совершили противоправных действий на территории ВР".

Далее, по его словам, подошла толпа, началась сутолока, и загорелся КАМАЗ.

"Развитие событий было волнообразным: то они (протестующие, - ред.) пытались прорваться, то отступали. Летела брусчатка, шесты от лопат ... Мы стояли в пешем порядке, закрывались щитами. В один из этих моментов в меня прилетела брусчатка и перебила ногу, потом я ушел в безопасное место ", - рассказал Косенький, уточнив, что после этого он "лишь наблюдал".

Косенький рассказал, что в тот день имел "обычное снаряжение как для массовых мероприятий", а именно - броня легкой степени защиты - от палок и камней, алюминиевый щит, каска со стеклом, газ и резиновую палку.

Отдельно на вопрос председательствующего судьи Сергея Дячука, какие опасные предметы, по мнению свидетеля, использовали тогда протестующие, Косенький заявил, что "почти у всех активистов были палки от лопат".

"На некоторых я видел элементы нашей защиты ... были в самодельной защите, многие были уже в строительных касках, в солдатских зеленых касках", - сказал экс-"беркутовец", добавив, что протестующие были "агрессивные".

Косенький заявил, что не находился среди бойцов "Беркута", которые принимали участие в разгоне студентов в ночь на 30 ноября, и что лично он не применял силу к мирным протестующим.

После допроса свидетеля суд объявил перерыв до 11:00 16 декабря.

Напомним, Александр Маринченко и Сергей Тамтура вернулись в Киев после того, как в декабре 2019 года их обменяли на пленных украинцев из ОРДЛО. В Украину вернули 76 человек, которых держали в плену на временно оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей. Украина выдала 127 удерживаемых лиц, в том числе пятерых экс-"беркутовцев", обвиняемых в расстрелах на Майдане.

Тамтура и Маринченко посещают судебные заседания. Ранее они рассказали о том, как готовился обмен.

В феврале после очередного заседания адвокат Маринченко сообщил, что его подзащитный восстанавливается на службе в МВД через суд.

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