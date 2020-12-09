Профильный комитет рекомендовал Раде принять законопроект об усилении ответственности за преступления против журналистов

Комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал Верховной Раде поддержать во втором чтении и в целом законопроект об усилении ответственности за совершение уголовных преступлений против журналистов (№3633).

Соответствующее решение на заседании в среду поддержали 19 присутствующих членов комитета, четверо воздержались, передает Интерфакс-Украина.

Законопроект направлен на усиление защиты журналистов, их близких родственников и членов их семей от применения угроз или насилия в связи с осуществлением журналистами законной профессиональной деятельности, а также в случае препятствования их законной профессиональной деятельности.

Документом предлагается увеличить санкции в статье 171 Уголовного кодекса. Также изложена в новой редакции часть четвертая статьи 345-1 Уголовного кодекса Украины, которой предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества журналисту, его близким родственникам или членам семьи, умышленное причинение таким лицам побоев, легких, средней тяжести или тяжелых телесных повреждений в связи с осуществлением этим журналистом законной профессиональной деятельности, совершенное повторно или по предварительному сговору группой лиц или организованной группой в виде лишения свободы на срок от семи до четырнадцати лет.

Влияние в любой форме на журналиста с целью препятствования выполнению им профессиональных обязанностей или преследование журналиста в связи с его законной профессиональной деятельностью предлагается наказывать штрафом от тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (17 000 - 34 000 грн) или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до четырех лет. Эти же действия, совершенные должностным лицом с использованием своего служебного положения или по предварительному сговору группой лиц, смогут повлечь за собой штрафом от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 - 51 000 грн) или ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Как сообщалось, 4 ноября Рада поддержала законопроект №3633 в первом чтении.