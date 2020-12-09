ВАКС оправдал начальника домоуправления в Яворове, который год назад готов был признать вину

Высший антикоррупционный суд вынес оправдательный приговор по делу экс-начальника домоуправления №1 Яворовской квартирно-эксплуатационной части Министерства обороны Олега Щудлюка.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

"Исследовав представленные сторонами уголовного производства доказательства, суд пришел к выводу, что есть основания для вынесения оправдательного приговора, поскольку стороной обвинения не доказано, что в действиях обвиняемого есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, - ред.)", - сказано в сообщении.

По версии стороны обвинения, Щудлюк, находясь в должности начальника домоуправления, совершил служебный подлог: составил и выдал неправдивые официальные документы шести актов сдачи-приемки работ за услуги по аренде двух модульных газовых котельных. Такие услуги фактически не оказывались и не могли быть оказаны. Соответственно, он совершил растрату денежных средств домоуправления в особо крупных размерах - в сумме 1 180 000 грн, что более чем в 600 раз превышает неналоговый минимум доходов граждан на момент совершения преступления.

"Приговор может быть обжалован в Апелляционную палату ВАКС в течение 30 дней со дня его оглашения", - отмечают в ВАКС.

В июле 2019 года Щудлюк в комментарии Zaxid.net говорил, что выполнял распоряжения начальника КЭЧ.

В сентябре 2019-го обвинительный акт в отношении Щудлюка был направлен в ВАКС вместе с соглашением о признании вины.

Как отмечено в материалах дела, еще в 2013 году домоуправление, проведя тендер, заказало услуги по строительству двух газовых котельных. Победителем стало ООО "Энергосберегающие технологии". Согласно договору, за пользование котельными фирме должны были платить 219 тыс. грн ежемесячно в течение 10 лет.

В апреля 2014 года ООО "Энергосберегающие технологии" передало право собственности на котельные частному предприятию "Галполитрейд-Снаб", новый арендодатель должен был получать по 185 тыс. грн за аренду котельных ежемесячно.

Собственно, газовые котельные сдали в эксплуатацию лишь в октябре 2014 года, однако за апрель-сентябрь того года "Галполитрейд-Снаб" получило оплату - в целом 1,18 млн грн.

Прокурор и обвиняемый просили суд утвердить сделку между обвиняемым и прокуратурой.

Суд отказался ее согласовать, ибо действия Щудлюка были не злоупотребление служебным положением, а хищением государственного имущества в особо крупных размерах. Коллегия вернула обвинительный акт и постановила продолжить досудебное расследование.