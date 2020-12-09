Гражданина РоSSии обвинили в шпионаже в Дании

Следствие считает, что мужчина передавал данные об энергетических технологиях разведке РФ.

Гражданина РоSSии обвинили в шпионаже в Дании
Фото: Політикус

Дания обвинила в шпионаже гражданина РоSSии. В последнее время он проживал на территории Дании.

По версии следствия, мужчина, имя и возраст которого не раскрываются, предоставлял информацию о датских энергетических технологиях роSSийской разведке, пишет Reuters.

По словам прокурора, россиянин находится под стражей с июля 2020 года. Соответствующее заявление в прокуратуре обнародовали сегодня, 9 декабря.

Напомним, что в августе 2020 года полицейская служба безопасности Норвегии задержала мужчину, подозреваемого в передаче РоSSии данных государственной важности. Подозреваемый работал на компанию DNV GL, которая занимается консультационными услугами и сертификацией в области судостроения, нефтегазовой промышленности и энергетики. По данным правоохранителей, у него были контакты с представителями норвежской оборонной промышленности.

Год назад во Франции сообщили о базе роSSийских шпионов, которая располагалась в Альпах. 15 роSSийских шпионов использовали французские Альпы как базу для проведения операций по всей Европе. Они были сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией.

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