От коронавируса умер первый премьер независимой Беларуси

Первый премьер-министр независимой Беларуси Вячеслав Кебич умер от коронавируса.

Об этом сообщает "Наша Нива" со ссылкой на сына Кебича - Вячеслава Францевича.

26 ноября Кебича госпитализировали с коронавирусом. 9 декабря он умер.

Вячеслав Францевич Кебич родился 10 июня 1936 года в Воложинском районе. Окончил Белорусский политехнический институт. Был директором Минского станкостроительного завода имени Кирова, вторым секретарем Минского городского комитета, а затем областного комитета КПБ. В 1985-1990 - заместитель председателя Совета Министров СССР - председатель Госплана БССР. В 1990-1994 - председатель Совмина БССР и Совмина Республики Беларусь . Проиграл президентские выборы Лукашенко летом 1994 года. Ушел в отставку 21 июля 1994 года.

8 декабря 1991 года вместе со Станиславом Шушкевичем от имени Беларуси подписал Беловежское соглашение о ликвидации СССР .

Напомним, 30 ноября украинский актер театра и кино Олег Модзелевский умер от осложнений коронавирусной болезни. Ему было 66 лет.