Шахтеры в различных областях объявили протест с требованием вернуть задолженность по зарплате

Некоторые горняки протестовали у здания Кабмина.

Шахтеры в различных областях объявили протест с требованием вернуть задолженность по зарплате
Фото: https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/

Горняки в ряде шахт объявили протест из-за задолженности по заработной плате, часть из них пришла к Кабмину.

Об этом сообщил в Facebook народный депутат Михаил Волынец.

"В г. Нововолынске (Волынская область. - Ред.) горняки 2 смены шахты "Бужанская" со вчерашнего дня остаются под землей - отказываются выехать из шахты. В настоящее время на шахте работает следственная группа. Нагнали туда полицейских. Сегодня шахтеры шахты "№ 9 Нововолынская", из 1 смены отказались спускаться в шахту - организованно движутся в сторону здания администрации объединения ГП "Волыньуголь", - написал Волынец.

Нардеп отметил, что продолжается протест в подземных условиях 75 горняков шахты "Лесная" на Львовщине. Также в Донецкой области с прошлой недели протестуют горняки шахты "Украина" (ГП "Селидовуголь").

"На шахте "Капитальная" в г. Мирнограде (Донецкая обл. - Ред.) шахтеры окончательно прекратили все работы. На данный момент перекрывают дорогу в центральной части города, в районе здания городского совета. Также сегодня состоится пленарное заседание городского совета г. Мирнограда. Шахтеры ГП Мирноградуголь обратятся к местным депутатам, чтобы те во время пленарного заседания рассмотрели вопросы, поднятые в резолюции протестующих. Главным образом - по зарплатной задолженности и стабильной работе предприятия", - добавил Волынец.

Сегодня утром у здания Кабмина началась акция протеста работников ГП "Восточный горно-обогатительный комбинат" с требованиями погасить 143 млн грн - задолженности по заработной плате перед работниками ГП "Восток ГОК", восстановить полноценную работу предприятия.

Напомним, в середине октября на КЖРК шахтеры завершили 43-дневную забастовку и вышли на поверхность.

3 сентября работники шахт объявили подземный протест в железорудном комбинате Кривого Рога. Люди требовали повышения зарплат и улучшения условий труда.

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