Кернеса объявили мэром Харькова без присяги

Переизбранный мэр на сессии отсутствует.

Кернеса объявили мэром Харькова без присяги

В Харькове началась первая сессия городского совета VIII созыва, ее ведет глава городской территориальной избирательной комиссии Ольга Мозговая, а переизбранный мэром Геннадий Кернес на сессии отсутствует.

Информируя о результатах выборов городского головы на сессии, Мозговая заявила, что Кернес не должен снова принимать присягу, передает "Интерфакс-Украина".

"Согласно ст. 42 закона Украины "О местном самоуправлении" новоизбранный мэр принимает присягу в соответствии с законом Украины "О службе в органах местного самоуправления", ч. 6 ст. 11 которой отмечает, что присягу принимает только лицо, впервые избранное на должность сельского, поселкового, городского головы. В то же время Кернес избран городским головой не впервые и уже принимал присягу 24 ноября 2010 года, что подтверждается записью в трудовой книжке", - сказала Мозговая.

"В соответствии с указанными выше законами Кернес Геннадий Адольфович с этого момента приобретает полномочия Харьковского городского головы", - добавила она.

Напомним, Геннадий Кернес находится на лечении в Германии. По словам его друга Павла Фукса, он планирует быть в Харькове 30 декабря.

25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.

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