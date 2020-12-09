Бойцам ООС выплатили полмиллиарда гривен премии за соблюдение перемирия, - СМИ

Премии выплачивают за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов.

Министерство обороны выплатило около полумиллиарда гривен премии военным с начала перемирия в зоне ООС. Премию бойцы получили за соблюдение перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В ответе министерства на запрос издания указано, что порядок выплаты вознаграждения и применения штрафов к участникам ООС за период перемирия (с 27 июля 2020 года) регламентирован приказом министра обороны Андрея Тарана №340 от 18 сентября 2020 года.

Согласно ему, премии силовикам выплачиваются за успешные действия на линии соприкосновения и за сохранение жизни и здоровья бойцов. В частности, вознаграждение предусмотрено за непосредственное участие в боевых действиях, разведку в тылу врага, отражение атаки противника или захват его техники. За такие действия предусмотрена премия в размере 17 тысяч гривен. Награда увеличивается, если задача военными успешно выполнена в составе подразделения.

Премии за захваченную (уничтоженную) технику противника также выплачиваются отдельно. Например, за захват корабля врага дают до 243 600 гривен, самолета - 121 800, танка - 48 720 гривен, беспилотника - 36 540 гривен.

Кроме того, предусмотрены премии за сохранение жизни и здоровья бойцов в зоне ООС. Командующий Объединенных сил за такие действия может получить дополнительно 18 тысяч гривен в месяц, а, например, командир взвода - 7 тысяч гривен.

Однако эта награда для командиров существенно снижается, если установлены случаи нарушений со стороны их подчиненных. К таким нарушениям, кроме суицидов и несоблюдения гигиены, относится открытие огня военными без приказа командира и без военной необходимости.

Военнослужащим, допустившим такие нарушения, вознаграждение не выплачивается вообще. Минобороны отказалось сообщить, сколько военных были оштрафованы за открытие огня и другие проступки.

Всего с начала перемирия, то есть с 27 июля по 1 декабря, военным за "правильные" действия выплачено вознаграждения на сумму 510,9 млн гривен. Кому именно и за какие конкретно действия выплачено вознаграждение, Минобороны не сообщило.

Напомним, на июль 2020 года украинские военные получили 1,9 млн гривен за уничтожение роSSийской техники.