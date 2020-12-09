Зеленский о "нормандском формате": "Я знаю, мы сможем"

Министерство иностранных дел Украины призвало РФ принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых в рамках "нормандского формата".

Такое заявление МИД обнародовало по случаю годовщины Парижского саммита лидеров стран "нормандского формата".

"Призываем РоSSийскую Федерацию принять все надлежащие шаги для продолжения работы упомянутых форматов для выполнения всех решений, принятых на уровне лидеров четырех стран, а также осуществить реальные шаги по урегулированию вооруженного конфликта на основе норм и принципов международного права, уважения государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что выполнение договоренностей лидеров Н4, как и всего пакета Минских договоренностей, остаются для Украины основой политико-дипломатического урегулирования роSSийско-украинского вооруженного конфликта и восстановления мира на украинском Донбассе.

"Украинская сторона внесла важные инициативы по дальнейшему разведению сил и средств и продолжению процесса разминирования и осуществила другие практические шаги в целях обеспечения стабильно безопасного пространства и улучшения общей гуманитарной ситуации в зоне конфликта. Указанные инициативы Украины, как и предложения по активизации следующих этапов процесса взаимного освобождения удерживаемых лиц, обеспечения полного и безусловного допуска международных организаций, прежде всего Международного комитета Красного креста, ко всем удерживаемым лицам, открытие и надлежащее функционирование пунктов пропуска через линию разграничения для облегчения положения мирных жителей до сих пор остаются без должной реакции роSSийской стороны", - добавили в МИД .

В министерстве отметили, что из-за искусственного блокирования работы ТКГ на политическом треке отсутствует продвижение в обсуждении рабочих предложений Украины по выполнению политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита от 9 декабря 2019 года.

"Вместе с тем, мы видим продолжение ограничений на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях, в частности, в свободе передвижения и безопасном и беспрепятственном доступе международных организаций, прежде всего Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины с целью полного выполнения своего мандата, включая доступ к временно неконтролируемому участку роSSийско-украинской границы", - говорится в заявлении МИД .

Украина также подтвердила свою готовность в дальнейшем работать в рамках "Нормандского формата".

Вместе с тем, президент Украины Владимир Зеленский тоже прокомментировал годовщину Парижского саммита.

"Путь к миру нелегкий, но знаю - мы сможем", - написал глава государства.

Шлях до миру нелегкий, але знаю – ми зможемо. pic.twitter.com/EK6kPRB9xX — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 9, 2020

Напомним, 9 декабря 2019 года в Париже состоялась встреча лидеров "нормандской четверки". Тогда удалось достичь таких договоренностей:

О разведении сил и средств еще в трех населенных пунктах на линии разграничения по примеру пилотных Станицы Луганской, Золотого и Петровского.

О полном прекращении огня до конца текущего года. Важное изменение (о чем сказал президент Зеленский) - определение четких сроков выполнения этого пункта.

Обмен по формуле "всех на всех" до конца 2019 года.

Кроме всего прочего, стороны договорились о расширении мандата наблюдательной миссии ОБСЕ . Теперь ее представители будут работать в формате 24/7. Также обусловлено проведение работ по разминированию территорий на Донбассе.

. Теперь ее представители будут работать в формате 24/7. Также обусловлено проведение работ по разминированию территорий на Донбассе. О продлении на год действия Закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей".

Об имплементации "формулы Штайнмайера" в украинское законодательство.

25 ноября украинская делегация в ТКГ сообщила, что будет инициировать новую встречу в "нормандском формате" до конца этого года.

11 сентября в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров стран Нормандского формата. Они продолжались 7 часов. Обсуждали состояние выполнения решений Парижского саммита, подготовку к очередной встрече лидеров, продвижение работы в Трехсторонней контактной группе, обмен удерживаемыми лицами.