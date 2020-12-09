"Суд" в Крыму продлил арест четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"

Слушания состоялись в закрытом режиме.

"Суд" в Крыму продлил арест четырем фигурантам "дела Хизб ут-Тахрир"
Фото: qha.com.ua

Так называемый Верховный суд Республики Крым продлил срок содержания под стражей четырем фигурантам второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир".

Все процессы прошли в закрытом режиме. Родственников политзаключенных не допустили в зал заседания даже на оглашение решения, информирует "Крымская Солидарность".

Согласно сообщению, Яникову Асану, Сейтвели Сейтабдиеву и Акиму Бекирову продлили срок содержания под стражей до 14 января, а Ескендеру Сулейманову - до 9 января 2021 года.

25 крымскотатарских общественных активистов обвиняются в причастности к исламской политической партии "Хизб ут-Тахрир", признанной в РоSSии террористической. Большинство арестованных являются участниками правозащитного объединения "Крымская Солидарность". Умеров, Бекиров, Изета, Базаров и Айвазов обвиняются по ч.1 ст. 205.5 УК РФ ( "Организация деятельности террористической организации", до пожизненного лишения свободы). Остальные по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ ( "Участие в деятельности террористической организации", до 20 лет лишения свободы).

Всем фигурантам дела было также предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 и ст. 278 УК РФ ("Приготовление к насильственному захвату власти", до 10 лет лишения свободы).

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