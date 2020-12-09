В Украине потребление некоторых антибиотиков возросло в 5-6 раз, - Минздрав

Граждане "назначают" их себе без консультаций с врачом.

Украинцы на фоне эпидемии коронавируса в 5-6 раз больше стали потреблять антибиотики некоторых групп. При этом они "назначают" их себе самостоятельно, без консультаций с врачами.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, пишет "Укринформ".

"Потребление антибиотиков возросло по некоторым группам в 5-6 раз, когда начинают принимать антибиотики не по назначению врача, а самостоятельно, без каких-либо оснований. Мы неоднократно подчеркивали, что это должно происходить только по назначению врача", - отметил министр.

Максим Степанов напомнил, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к развитию антибиотикорезистентности.

Глава Минздрава напомнил, что в протоколе лечения коронавируса определены случаи, в которых нужно назначать антибиотики. Он призвал граждан не употреблять антибактериальные препараты самовольно и обращаться к медикам.

Напомним, Центр общественного здоровья предупредил, что из-за устойчивости бактерий к антибактериальным препаратам мы рискуем потерять возможность лечить болезни, которые уже давно побеждены.