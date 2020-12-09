Оккупанты на Донбассе открывали огонь около Авдеевки

С начала суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

За прошедшие сутки, 8 декабря, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований РоSSийской Федерации.

Так, неприцельные выстрелы из стрелкового оружия отмечены вблизи Авдеевки, информирует пресс-центр ООС.

"Эта огневая провокация противника не представляла угрозы нашим защитникам, поэтому украинские подразделения оружие в ответ не применяли. Боевых потерь вследствие вражеских выстрелов не было", - говорится в сообщении.

С начала текущих суток, 9 декабря, на всех участках фронта наблюдается тишина, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, по данным украинской разведки, оккупанты стягивают артиллерию и танки к передовой.