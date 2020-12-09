Владимир Горбулин возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"

Горбулин во время заседания отметил важность реализации эффективной реформы Укроборонпрома и обеспечения развития ОПК Украины.

Владимир Горбулин возглавил наблюдательный совет "Укроборонпрома"
Владимир Горбулин
Фото: QHA Агентство Крымские Новости

Академика Владимира Горбулина избрали главой наблюдательного совета Государственного концерна "Укроборонпром".

Об этом в Facebook сообщил генеральный директор "Укроборонпрома" Юрий Гусев.

Он отметил, что сегодня состоялось заседание Наблюдательного Совета "Укроборонпрома", на котором, среди прочего, рассматривался вопрос избрания главы Наблюдательного Совета.

"Главой Наблюдательного Совета единогласно избран Владимир Павлович Горбулина, который по соответствующему решению и подписал со мной контракт", - написал Гусев.

Со своей стороны Горбулин во время заседания отметил важность реализации эффективной реформы Укроборонпрома и обеспечения развития ОПК Украины.

81-летний Владимир Горбулин - секретарь Совета национальной безопасности в 1996-1999 годах. Один из авторов Концепции национальной безопасности и обороны Украины.

С 5 августа 2014 года по 30 июля 2018 года Горбулин был директором Национального института стратегических исследований.

Год назад Горбулин возглавил наблюдательный совет вновь созданного Украинского института исследований безопасности.

Напомним, 3 декабря Юрий Гусев был назначен генеральным директором государственного концерна "Укроборонпром".

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