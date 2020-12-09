Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января

Продолжается обсуждение.

Кабмин предлагает ввести локдаун с 8 по 25 января
Фото: facebook.com/odazakarpattya

Кабинет министров определился с датой введения локдауна в Украине. Согласно проекту постановления, находящемуся в распоряжении LB.ua, локдаун введут в следующем году - с 8 по 25 января.

"Идет обсуждение. Решение будет во второй половине дня", - сообщил LB.ua один из представителей власти.

Еще один знакомый с ситуацией источник подтвердил информацию. "Все правильно, дискуссия открыта. Сегодня определимся точно", - сказал собеседник.

Согласно предложениям, карантин, введенный до конца года, будет продлен до 28 февраля 2021 года.

Во время локдауна с 8 января по 25 января запрещается:

  • Посещение учебных заведений, кроме учреждений дошкольного образования и специальных заведений.
  • Работа кафе, баров, ресторанов, кроме работы на вынос и на доставку, и общепита в аэропортах. В отелях запрещена работа ресторанов с 11 часов до 6 часов следующих суток, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов.
  • Прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупок товаров первой необходимости.
  • Прием посетителей в заведениях развлекательной деятельности. Запрещена работа салонов красоты, учреждений культуры, фитнес-залов, бассейнов, проведение всех массовых мероприятий, кроме официальных спортивных.
  • Деятельность продовольственных и непродовольственных рынков.

Товары и услуги первой необходимости:

  • товары, относящиеся к продуктам питания, лекарственным средствам, изделиям медицинского назначения, средствам гигиены, средствам связи, ветеринарным препаратам, кормам;
  • топливо.
  • Осуществление деятельности по предоставлению финансовых услуг, деятельность финансовых учреждений и деятельность по инкассации и перевозке валютных ценностей, деятельность операторов почтовой связи, а также медицинская практика, ветеринарная практика, деятельность автозаправочных комплексов (без зон питания), деятельность по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, парикмахерских и салонов красоты по предварительной записи;

Торговая деятельность другими группами товаров может происходить с осуществлением адресной доставки заказов.

С 11 января по 21 января рекомендовано по возможности установить дистанционный режим работы.

Также предлагается запретить деятельность культовых сооружений и помещений, приспособленных под молитвенные нужды, при условии их наполненности более 50% предусмотренных стационарных мест для сидения; религиозные мероприятия без стационарных мест для сидения и на открытом воздухе, которые не обеспечивают соблюдение дистанции 1,5 метра между присутствующими.

Запрещен прием посетителей в кинотеатрах и учреждениях культуры и других субъектах деятельности в сфере культуры с наполненностью кинозалов или залов более 50% мест (размещение осуществляется со свободным местом рядом, спереди и сзади) в каждом отдельном кинозале или зале.

Запрещен прием посетителей в музеях, на выставках, в галереях и т.п., если они не обеспечивают возможность ограничить количество посетителей в зале из расчета 1 человек на 10 кв. метров помещения.

А вот общественным заведениям на час продлили время работы, до 23.00, однако расчетные операции запрещены с 22.00.

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