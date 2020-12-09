Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19

Министр заверил, что улучшение статистики не связано с уменьшением количества тестирований.

Степанов заявил о стабилизации заболеваемости COVID-19
Фото: Макс Требухов

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Украине стабилизировалась, а статистика распространения COVID-19 улучшилась не из-за уменьшения количества тестов.

Об этом на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Кто-то говорит, что количество заболевших упало, потому что мы якобы стали меньше тестировать. Это не так. На сегодняшний день мы тестируем методом ПЦР тех людей, которые имеют признаки коронавирусной болезни или поступают в больницу с пневмонией. Когда уменьшается количество обращений людей, которые имеют признаки острого респираторного заболевания, коронавирусной болезни, то, конечно, уменьшается и количество тестирований. Сейчас я дал соответствующее задание, чтобы мы пересмотрели наши стандарты и расширили круг лиц, которых мы тестируем, в том числе и методом ПЦР, и экспресс-тестами на антиген, которые мы начали поставлять в сети учреждений здравоохранения", - рассказал глава Минздрава.

Министр отметил, что наблюдается уменьшение количества госпитализированных за сутки, что является "одним из основных показателей нагрузки на медицинскую систему".

"Если брать статистику недели к неделе, у нас [количество госпитализированных] уменьшилась на 1,5 тысячи. Было 11 606 человек госпитализированных на неделе до 29 ноября, и, соответственно, 10 100 на прошлой неделе", - отметил Максим Степанов .

Напомним, вчера в Минздраве констатировали спад недельной заболеваемости ковидом впервые с августа.

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