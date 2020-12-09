Виктор Янукович требует личного участия в заседании суда по делу о Майдане

Беглый экс-президент Украины Виктор Янукович настаивает на личном участии в заседании суда по его делу, которое должно состояться сегодня, 9 декабря. Бывший гарант хочет, чтобы суд заслушал его личные показания в режиме видеоконференции. Об этом сообщил адвокат Януковича Виталий Сердюк в своем Facebook.

Слушание дела намечено на 14:45 в Печерском суде Киева . Рассматривать будут ходатайство Офиса генпрокурора об избрании меры пресечения Януковичу по делу о разгоне Майдана 18-20 февраля 2014 года.

Предшествовало этому два судебных процесса. Поначалу тот же Печерский райсуд принял решение о заочном аресте Януковича. Позже Киевский апелляционный суд отменил это решение. Теперь опять вопрос об избрании ему меры пресечения будет подвергнут ревизии.

При этом Сердюк пишет, что его подзащитный требует дать ему возможность выступить в суде. Прецедент уже был создан в 2016 году, когда Виктор Янукович участвовал в видеодопросе в Святошинском суде.

Очевидно, экс-гаранту есть что рассказать правосудию. Кроме того, он считает, что суду следует допросить и других людей. Причем, как людей из команды Януковича, так и тех, кто стоял на сцене Майдана.

В частности, четвертый президент, предлагает суду допросить пятого президента Петра Порошенко, а также его соратников по Майдану – Александра Турчинова, Арсения Яценюка, Андрея Парубия, Юрия Луценко и Давида Жванию.

Из своего лагеря он считает не лишним заслушать показания Николая Азарова, Виталия Захарченко, Александра Якименко.

Удовлетворит ли суд просьбу беглого президента, пока неизвестно.

Напомним, спикер украинского парламента ответил на вопрос немецкого журналиста о своих президентских амбициях. Дмитрий Разумков поведал журналисту, что у него хватает дел в качестве главы парламента. Поэтому мечтать о президентском кресле ему недосуг.