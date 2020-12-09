Перепись населения перенесут в шестой раз, теперь - на 2023 год

Кабинет министров планирует согласиться с предложением Государственной службы статистики относительно проведения всеукраинской переписи населения в 2023 году.

Соответствующий проект постановления правительства будет вынесен на рассмотрение Кабмина сегодня.

Ранее о том, что перепись населения перенесут на 2023 год, сообщал министр Кабмина Олег Немчинов.

Напомним, в июле стало известно, что Кабинет Министров не планирует проводить перепись населения в этом году.

В феврале 2020 года Кабмин сообщил, что намерен определиться с моделью проведения переписи населения в 2020 году до июня.

Первая и пока последняя перепись в независимой Украине состоялась в 2001 году. Тогда численность населения страны составляла 48,457 млн человек. До этого украинцев "переписывали" еще в составе СССР , в 1989 году. Тогда в Украинской ССР проживало 51,7 млн человек.

Всеукраинскую перепись населения планировали на 2011 год. Впоследствии ее перенесли сначала на 2012-й, потом на 2013-й, потом на 2014-й, после чего на 2016 год. В декабре 2015 года правительство в пятый раз перенесло перепись населения - на 2020 год.

В 2019 году в Кабмине придумали алгоритм для электронной переписи населения, при котором за основу должны были принять данные мобильных операторов. Перепись населения в оккупированном Крыму и на Донбассе в правительстве планировали провести с помощью спутников.

Директор Института демографии Элла Либанова раскритиковала эту идею. Она отметила, что электронную перепись может не признать международное сообщество.