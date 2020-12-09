Палата представителей США приняла оборонный бюджет с санкциями против Северного потока-2

Палата представителей США приняла оборонный бюджет с санкциями против Северного потока-2

Палата представителей США во вторник, 8 декабря, большинством голосов поддержала законопроект об оборонном бюджете страны на 2021 год.
За принятие документа выступили 335 конгрессменов, против - лишь 78. Законопроект предполагает выделение 740,5 млрд долларов (около 611 млрд евро) на финансирование деятельности министерства обороны и программ в профильных сферах, а также повышение зарплат и денежного довольствия на 3 процента, сообщает DW.

Кроме того, документ предусматривает введение новых санкций, затрагивающих газопроводы "Северный поток - 2" и "Турецкий поток".

Речь идет о штрафных мерах за содействие продаже, аренде или предоставлению судов-трубоукладчиков для строительства газопроводов, а также за предоставление страхового покрытия для судов, участвующих в строительстве.

Положения законопроекта об оборонном бюджете не позволят осуществить планы президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по масштабному выводу американских военнослужащих из Германии.

Так, численность военного контингента в ФРГ можно будет сократить лишь через 120 дней после представления подробного доклада о последствиях такого шага. В настоящий момент в Германии размещено около 35 000 солдат и офицеров армии Соединенных Штатов. Д.Трамп объяснил возможный вывод порядка 12 000 из них долгом Германии перед НАТО.

Теперь документ ожидает голосование в Сенате. Глава Белого дома неоднократно грозил наложить вето на документ, сначала связывая свои слова со спором о переименовании американских военных баз, а позднее - с требованием внести в законопроект положения об ответственности соцсетей за публикации пользователей. Принятие оборонного бюджета вопреки вето президента потребует поддержку двух третей членов Палаты представителей и Сената.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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