Верховный суд США отклонил жалобу республиканцев по блокированию победы Байдена в Пенсильвании

Американский Верховный суд отклонил просьбу представителей Республиканской партии в Пенсильвании отменить заверенную победу кандидата в президенты США Джо Байдена в этом штате.

Как пишет Financial Times, это свидетельствует о тупиковой ситуации для попыток действующего главы Белого дома Дональда Трампа отменить результаты выборов путем судебных споров.

Решение суда было принято во вторник в виде единого приговора без подписи, в котором просто говорилось, что запрос был отклонен. Не было заметных возражений ни от одного судьи, в том числе и тех трех, которые были назначены Трампом.

Оно было принято в последний отведенный Конгрессом день для решения избирательных споров во всех отдельных штатах. Каждый штат, кроме одного, подтвердил результаты, которые приносят Байдену очевидную победу.

Жалоба была подана группой республиканцев Пенсильвании, которые хотели заблокировать результаты выборов в штате за использование "беспричинного" голосования по почте и отменить результаты голосов в 2,5 млн бюллетенях, которые пришли по почте.

До этого почти все иски Трампа были отклонены судами штатов или федеральными судами. Судьи характеризовали его просьбы об отмене голосов как недемократические и такие, которые не имеют правовой основы.

Трамп между тем даже вчера на мероприятии в Белом доме продолжал утверждать, что он победил на выборах.

Пенсильвания - один из ключевых штатов, о победе Байдена в нем стало известно еще 6 ноября. Байден получил здесь 50% голосов, Трамп - 48,8%.

Напомним, что окончательные результаты выборов станут известны в декабре, после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, кто наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков.

Трамп еще перед выборами заявлял, что собирается обжаловать результаты выборов в Верховном суде. Дональд Трамп настаивал на том, что новый судья Верховного суда вместо умершей Рут Гинзбург должен быть назначен до начала выборов президента. Выдвинутая Трампом кандидат Эми Кони Барретт была утверждена на этой должности 27 октября.

Демократы в Сенате заявляли, что будут блокировать такое назначение, однако глава судебного комитета Сената США Линдси Грэм заявил, что Республиканская партия уже имеет голоса за нового судью Верховного суда.

Таким образом, шесть из девяти членов Верховного суда обязаны своим назначением Республиканской партии.

Решение Верховного суда может влиять на результаты выборов - в 2000 году судья Гинзбург позволила пересчитать голоса во Флориде, после чего победил Джордж Буш-младший.