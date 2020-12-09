Дочь Тимошенко родила третьего ребенка

У Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын и 4-летняя дочь.

Дочка лидера партии “Батькивщина” Юлии Тимошенко Евгения родила третьего ребенка.

Об этом в Facebook сообщила секретарь фракции ВО "Батькивщина" в Киевсовете Татьяна Мелихова.

"Поздравляю с пополнением прекрасную семью! С рождением мальчика! Евгения Тимошенко родила сына - братика своим двум деткам", - сообщила Мелихова.

У Евгении Тимошенко и ее мужа Артура Чечеткина также есть сын, который родился в августе прошлого года, и 4-летняя дочь.

Напомним, в мае этого года у главы Радикальной партии и бывшего народного депутата Олега Ляшко родился сын. Ранее Ляшко опубликовал фото своей беременной жены - 49-летней Роситы Сайранен. В 2018 году после 20 лет совместной жизни они зарегистрировали официальный брак. У супругов есть общая дочь Владислава.