Зарплата генпрокурора и заместителей в Украине

В офисе генерального прокурора Украины по запросу представителей СМИ рассказали о зарплате генпрокурора и заместителей за ноябрь 2020 года.

Стало известно, сколько зарабатывает в месяц генеральный прокурор Украины

Запрос о том, сколько зарабатывает в месяц Ирина Венедиктова – генпрокурор Украины, и ее заместители, отправили в Офис генерального прокурора журналисты проекта «Слово и дело».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ноябре заработала 108 тысяч гривен, из них оклад составляет 69 681 гривен.

Первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук в ноябре получил за свою работу 176,5 тысяч гривен.

Стало известно, сколько зарабатывает в месяц генеральный прокурор Украины

В Офисе генпрокурора также обнародовали зарплаты заместителей Венедиктовой. Так, Роман Говда заработал в ноябре 187 300 гривен, Максим Якубовский – 160 478,34 гривен, Алексей Симоненко – чуть более 154 570 гривен, Игорь Мустеца – 152 632,94 гривен, Андрей Любович – 75 661,94 гривен, Гюндуз Мамедов – 58 995,21 гривен;

К слову, ранее Ирина Венедиктова обратилась с предложением к народным депутатам, чтобы они приняли закон, который бы запретил Верховной Раде увольнять генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее народные избранники приняли закон об электронных декларациях. Верховная Рада определилась с уголовным наказанием за недостоверное декларирование высокопоставленными чиновниками и политиками доходов в е-декларациях. Нардепы объединили законопроекты Владимиром Зеленским и народным депутатом Денисом Монастырским, придя к общему знаменателю наказаний для тех, кто решается скрывать свои доходы от украинцев.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Под Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньгиПод Киевсоветом участники митинга требуют от Пальчевского вернуть деньги
Блок рекламы


Похожие новости
Офис генпрокурора неожиданно вызвали на заседание парламентского комитетаОфис генпрокурора неожиданно вызвали на заседание парламентского комитета
Едеир Тернер: "Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций"Едеир Тернер: "Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций"
США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19
Зеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусомЗеленский рассказал президенту Литвы, как Украине удалось уменьшить прирост больных коронавирусом
Еврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институтыЕврокомиссия готова помочь Украине перезапустить антикоррупционные институты
Украина до сих пор не получила от Ирана материалов относительно сбитого самолета "МАУ", - Офис генпрокурораУкраина до сих пор не получила от Ирана материалов относительно сбитого самолета "МАУ", - Офис генпрокурора
Зеленский: никогда еще на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчасЗеленский: никогда еще на местном уровне в Украине не было столько властных и финансовых возможностей, как сейчас
Венедиктова предлагает принять закон, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурораВенедиктова предлагает принять закон, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора
Офис генпрокурора обвинил НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давления на ВенедиктовуОфис генпрокурора обвинил НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давления на Венедиктову
В Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы МинздраваВ Украине прогнозируется до 40 000 больных COVID-19 в сутки - экс-заместитель главы Минздрава
Последние новости
Подгружаем последние новости