Зарплата генпрокурора и заместителей в Украине

В офисе генерального прокурора Украины по запросу представителей СМИ рассказали о зарплате генпрокурора и заместителей за ноябрь 2020 года.

Запрос о том, сколько зарабатывает в месяц Ирина Венедиктова – генпрокурор Украины, и ее заместители, отправили в Офис генерального прокурора журналисты проекта «Слово и дело».

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова в ноябре заработала 108 тысяч гривен, из них оклад составляет 69 681 гривен.

Первый заместитель руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины Максим Грищук в ноябре получил за свою работу 176,5 тысяч гривен.

В Офисе генпрокурора также обнародовали зарплаты заместителей Венедиктовой. Так, Роман Говда заработал в ноябре 187 300 гривен, Максим Якубовский – 160 478,34 гривен, Алексей Симоненко – чуть более 154 570 гривен, Игорь Мустеца – 152 632,94 гривен, Андрей Любович – 75 661,94 гривен, Гюндуз Мамедов – 58 995,21 гривен;

К слову, ранее Ирина Венедиктова обратилась с предложением к народным депутатам, чтобы они приняли закон, который бы запретил Верховной Раде увольнять генерального прокурора Украины.

Напомним, ранее народные избранники приняли закон об электронных декларациях. Верховная Рада определилась с уголовным наказанием за недостоверное декларирование высокопоставленными чиновниками и политиками доходов в е-декларациях. Нардепы объединили законопроекты Владимиром Зеленским и народным депутатом Денисом Монастырским, придя к общему знаменателю наказаний для тех, кто решается скрывать свои доходы от украинцев.