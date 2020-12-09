В МОН хотят брать плату за сдачу ВНО по дополнительным предметам

Общественное обсуждение этого и других предложений продлится до 21 декабря.

Министерство образования и науки предлагает сделать платной сдачу внешнего независимого оценивания сверх установленного количества учебных предметов.

Такая норма содержится в проекте приказа об утверждении изменений в Порядок проведения ВНО, обнародованном на сайте министерства.

"Прохождение внешнего оценивания: по установленному Министерством образования и науки Украины количеству учебных предметов - за счет средств государственного бюджета; сверх установленного Министерством образования и науки Украины количества учебных предметов - за счет средств физических и юридических лиц в порядке, установленном Министерством образования и науки Украины", - говорится в проекте.

Общественное обсуждение этого и других предложений продлится до 21 декабря.

Напомним, выпускников, в 2021 году завершающих получение полного общего среднего образования, из-за распространения коронавируса могут освободить от обязательной государственной итоговой аттестации в форме внешнего независимого оценивания.