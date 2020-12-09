Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге

Это старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в Гааге.

Посла Украины в Нидерландах избрали главой бюджетного комитета арбитражного суда в Гааге

Посла Украины в Королевстве Нидерланды Всеволода Ченцова избрали на должность главы Бюджетного комитета Постоянного арбитражного суда на 2021 год.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

"Украина благодарна государствам-членам за доверенную ей роль и готова к сотрудничеству с другими руководящими органами суда с целью продвижения института мирного решения споров", - говорится в сообщении.

Постоянный арбитражный суд - старейшая организация в мире для мирного решения споров со штаб-квартирой в городе Гаага, Нидерланды. В прошлом году под ее эгидой рассматривалось около 200 межгосударственных, коммерческих и инвестиционных споров. Бюджетный комитет отвечает за финансовую политику и бюджетные аспекты работы суда.

Со времени аннексии Крыма Россией Украина подала несколько исков против РоSSии в международные суды. 9 мая 2018 года суд в Гааге приговорил РоSSии выплатить Украине 159 млн долларов компенсации за конфискованное имущество и убытки украинской стороны за оккупацию Крыма.

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