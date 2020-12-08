Названа дата проведения в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС

Украина и Европейский Союз договорились провести заседание Совета ассоциации Украина-ЕС при физическом участии делегаций в Брюсселе 11 февраля 2021 года.

Об этом сообщает пресс-служба Кабинета министров.

"Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 декабря во время онлайн-встречи обсудил с высоким представителем ЕС , вице-президентом Европейской Комиссии Жозепом Боррелем и комиссаром Европейского Союза по вопросам соседства и расширения Оливером Варгеи ключевые вопросы повестки дня отношений Украина-ЕС. Стороны договорились провести очередное заседание Совета ассоциации в Брюсселе 11 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

Во время встречи премьер-министр предложил рассмотреть возможность налаживания диалога между украинскими и европейскими компаниями и ассоциациями с целью ускорения взаимной интеграции в цепочки производства и поставки продукции.

"Мы продолжаем проводить системные реформы и глубокие преобразования. Европейская интеграция является основой программы действий правительства, а выполнение Соглашения об ассоциации - нашей дорожной картой реформ", - отметил Шмыгаль.

Денис Шмыгаль выразил надежду, что во время 7-го заседания Совета ассоциации будут обсуждены приоритетные направления взаимодействия и сферы совместного интереса для выполнения Соглашения об ассоциации и достижения его целей.

"Ожидаю, что предстоящая встреча обеспечит прогресс в дальнейшем развитии политической ассоциации и экономической интеграции Украины с ЕС , что будет отражено в итоговых документах", - подчеркнул Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что Украина ожидает от заседания Совета ассоциации согласования совместных шагов, направленных на практическую реализацию договоренностей саммита Украина-ЕС, многие из которых, по его словам, являются достаточно амбициозными и комплексными.

Стороны также договорились приложить усилия для заключения Соглашения об Общем авиационном пространстве во время 7-го заседания Совета ассоциации.

Напомним, в ноябре Комитет Европарламента по иностранным делам одобрил доклад по Соглашению об ассоциации Украина-ЕС. Евродепутаты недовольны отсутствием прогресса в судебной реформе и противодействия влиянию олигархов.