Полиция задержала военных, торговавших оружием из зоны проведения ООС

Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Полиция задержала военных, торговавших оружием из зоны проведения ООС

Оперативники Национальной полиции задержали группу военнослужащих Вооруженных сил, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях, которые наладили продажу оружия и боеприпасов и их поставки из зоны проведения ООС.

Задержан организатор и еще один участник. Им уже сообщено о подозрении, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей. Для изобличения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев", - сказано в сообщении.

За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, местонахождение схронов с оружием и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общей сложности проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов на почти 15 тысяч долларов США.

Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей.

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.

Ранее в декабре близ Запорожья СБУ обнаружила схрон с 56 артиллерийскими минами.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Названа дата проведения в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина-ЕСНазвана дата проведения в Брюсселе заседания Совета ассоциации Украина-ЕС
В Черновцах полиция зарегистрировала девять сообщений о возможных нарушениях на выборахВ Черновцах полиция зарегистрировала девять сообщений о возможных нарушениях на выборах
СБУ заблокировала канал переправки роSSийских военных комплектующих средствСБУ заблокировала канал переправки роSSийских военных комплектующих средств
Полиция Киева объяснила сегодняшний визит в Музей Революции ДостоинстваПолиция Киева объяснила сегодняшний визит в Музей Революции Достоинства
Ковид заболело еще 137 военныхКовид заболело еще 137 военных
В Музее Революции Достоинства обнаружили нарушения, приведшие к убыткам в 4 млн гривен, - полиция КиеваВ Музее Революции Достоинства обнаружили нарушения, приведшие к убыткам в 4 млн гривен, - полиция Киева
В Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестовВ Берлине полиция применила водометы для разгона противокарантинных протестов
Турция официально отправляет военных в АзербайджанТурция официально отправляет военных в Азербайджан
Полиция задержала организатора "карусели" на выборах мэра УкраинкиПолиция задержала организатора "карусели" на выборах мэра Украинки
Полиция выявила больше всего "избирательных нарушений" в Херсоне и ОдессеПолиция выявила больше всего "избирательных нарушений" в Херсоне и Одессе
Последние новости
Подгружаем последние новости