Полиция задержала военных, торговавших оружием из зоны проведения ООС

Оперативники Национальной полиции задержали группу военнослужащих Вооруженных сил, проходящих службу в Одесской и Донецкой областях, которые наладили продажу оружия и боеприпасов и их поставки из зоны проведения ООС.

Задержан организатор и еще один участник. Им уже сообщено о подозрении, информирует пресс-служба Нацполиции.

"Летом оперативники Департамента борьбы с наркопреступностью НПУ получили информацию о том, что некоторые военнослужащие наладили продажу огнестрельного оружия, взрывчатки и боеприпасов на территории Одесской и Донецкой областей. Для изобличения лиц, причастных к хищению и незаконному сбыту оружия, полицейским понадобилось шесть месяцев", - сказано в сообщении.

За это время правоохранители установили организаторов и участников группировки, местонахождение схронов с оружием и задокументировали сбыт автомата Калашникова, пистолета Макарова, тротиловых и дымовых шашек, подствольного гранатомета, гранат Ф-1 и РГД-5 и запалов к ним, бронежилетов и боеприпасов различного калибра. В общей сложности проведены оперативные закупки огнестрельного оружия, боеприпасов и боеприпасов на почти 15 тысяч долларов США .

Обыски провели одновременно в домах и автомобилях фигурантов на территории Одесской и Донецкой областей.

Главное следственное управление Нацполиции расследует уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. Злоумышленникам грозит до семи лет заключения.