"Готов навести порядок", - журналист Бутусов принял предложение Минобороны

"Безусловно, я понимаю, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду".

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов принял предложение Министерства обороны занять одну из министерских должностей.

Вечером 8 декабря он заявил, что ждет приглашения к министру или президенту, готов навести порядок в министерстве и публикует свою программу действий.

"Я понимаю, что раз руководство Минобороны во время войны признает свою неспособность справиться с проблемами управления без меня, журналиста, и предлагает высокую должность, то как ответственный гражданин я обязан принять это предложение. По сути, этим предложением они признали справедливость моей критики в адрес Верховного главнокомандующего Владимира Зеленского и министра обороны Андрея Тарана о критической ситуации в сфере обороны и безопасности и хотят исправить ситуацию. Безусловно, я понимаю также, что назначить меня на должность хотят, чтобы я прекратил писать правду", - написал Бутусов в фейсбуке.

Для спасения ситуации в Минобороны Бутусов предлагает план действий из 12 пунктов, среди которых - расследование по фактам провала спецопераций Минобороны и возможного наличия роSSийских шпионов в секторе обороны, "чтобы Генпрокуратура и Государственное бюро расследований как можно скорее опубликовали выводы по расследованию провальных спецопераций"; аудит деятельности министерства за 2020-й год в финансовой сфере и установление причины срыва гособоронзаказа и не использования государственных гарантий; разработка военной доктрины и тому подобное.

"По поводу опыта - мне позвонили и написали значительное количество бывших и действующих военнослужащих, волонтеров, экспертов, которые работали либо работают в руководящих структурах Минобороны. Считаю, что только системные действия смогут разрешить тот кризис, который возник в Минобороны и который меня призывают разрешить. Какие-то отдельные частные решения ничего не исправят", - добавил Бутусов.

Ранее стало известно, что Министерство обороны предложило Бутусову занять одну из министерских должностей. Журналист связал предложение со своими публикациями о проблемах в управлении оборонной сферы, а также с обсуждением 7 декабря на комитете Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки дела о спецоперации по задержанию в Беларуси 28 членов ЧВК "Вагнера".