К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль

К 2070 году Украина намерена полностью отказаться от использования угля – Шмыгаль

Украина планирует в ближайшее время присоединиться к "Безугольному альянсу", а к 2070 году полностью отказаться от использования угля, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе Немецко-Украинского энергетического форума.

"Украина вскоре присоединится к "Безугольному альянсу". Мы планируем постепенно, к 2050 году, сократить количество угольных шахт, и к 2070 году - отказаться от использования ископаемого вида топлива, став климатически нейтральными", - сказал Д.Шмыгаль.

При этом он подчеркнул, что без международной технической и финансовой поддержки Украине будет сложно достичь данной цели.

"Понятно, что самостоятельно Украине будет сложно достичь такой цели, если Украина не привлечет международную техническую и финансовую помощь", - отметил он.

МинПром по материалам uaprom.info

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