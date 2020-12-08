НАБУ и САП зафиксировали третью попытку подкупа главы Фонда госимущества

Расследования по предыдущим двум попыткам завершены.

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили "на горячем" очередную попытку подкупа главы Фонда государственного имущества Дмитрия Сенниченко.

Фото: nabu.gov.ua

Об этом информирует пресс-служба НАБУ.

На этот раз экс-чиновник АО "Николаевоблэнерго", 70% акций которого принадлежат государству, предложил главе ФГИУ 100 тыс. долларов США за назначение на должность руководителя этого предприятия.

Кроме того, экс-чиновник пообещал после назначения ежемесячно передавать 200 тыс. долларов США в качестве части "теневого" дохода, полученного на своей должности.

Фото: nabu.gov.ua

Фото: nabu.gov.ua

"Это - третья зафиксированная попытка подкупа главы ФГИУ. Расследования по предыдущим двум попыткам предоставления неправомерной выгоды завершены", - сообщают в НАБУ.

Сенниченко прокомментировал сообщение НАБУ, отметив, что "публично раз за разом" настаивает на "нетерпимости коррупции в Фонде".

"Сегодняшний случай еще раз подтверждает только одно: коррупция выедает госпредприятия изнутри. Если коррумпированные чиновники готовы только по 200 тысяч ренты с «теневых» доходов платить, то представляете, сколько всего денег недополучает бюджет? Приватизация - вот надежное решение этой проблемы", - резюмировал глава ФГИУ.

Как сообщалось, в июле НАБУ поймало "на горячем" мужчину, пытавшегося за $800 тыс. подкупить главу Фонда госимущества. Тогда отмечалось, что это вторая разоблаченная НАБУ попытка подкупа Дмитрия Сенниченко.

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