РФ отказывается от встречи с Госпогранслужбой Украины для выяснения обстоятельств "стрельбы на границе"

РоSSия отказывается от еще одной погранично-представительской встречи с Украиной для выяснения обстоятельств возможного нарушения группой лиц границы с Украиной и огневого противостояния, о которых ранее сообщила пограничная служба ФСБ РФ .

Об этом заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Мы обратились в тот же день после завершения встречи для того, чтобы провести очередную погранично-представительную встречу, но уже на более высоком уровне, и привлечь к ней заместителей пограничных представителей, и все-таки мы планировали получить какую-то объективную информацию от роSSийской стороны. Однако, как мы видим, в ответ роSSийская сторона отметила, что она отказывается от этой встречи, заявила об одностороннем расследовании со своей стороны. Кроме того, фактически, они не отметили, когда такая встреча вообще может произойти", - сказал Демченко.

По его словам, после заявления пограничной службы ФСБ РФ о событии, Госпогранслужба Украины провела проверку государственной границы на предмет выявления признаков нарушения границы, а также погранично-представительную встречу.

Спикер добавил, что встреча с роSSийской стороной прошла на уровне помощников пограничных представителей, и фактически она не дала никаких результатов. Ведь роSSийская сторона не представила какой-либо информации, подтверждающей то сообщение, которое она направила в Госпогранслужбу Украины.

"Учитывая все это, можно говорить о непонятных действиях роSSийской стороны, поскольку до этого мы видели затягивание времени по информированию Украины об этом событии, непредоставление никаких фактов. В том числе, после первой погранично-представительской встречи они на местности не смогли показать следы или факт нарушения государственной границы. Поэтому это можно расценивать как манипулирование информацией или сокрытие информации и непонятные провокационные действия", - отметил Демченко.

Он также не стал ни подтверждать, ни опровергать информацию о том, что якобы во время стрельбы погиб гражданин Украины.

"Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, которая распространяется в СМИ со ссылкой на какие-то отдельные источники, поскольку, подчеркну, во время погранично-представительской встречи роSSийская сторона не предоставила никакой информации, в том числе не только о факте нарушения государственной границы из Украины в РоSSию, они также не предоставили никакой информации о якобы погибшем лице и оружии, которое нарушитель мог использовать", - прокомментировал Демченко.

Напомним, вчера СМИ назвали имя мужчины, которого ФСБ застрелила на границе с Украиной. Евгений Голубев был фигурантом нескольких уголовных дел.

3 декабря ФСБ РФ заявила, что будто бы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, а остальные бежали на территорию Украины.

Украинские пограничники не нашли подтверждения сообщению ФСБ РоSSии о выстрелах на границе. Фактов нарушения украинской границы на участке местности, которую указывала роSSийская сторона, не было зафиксировано.