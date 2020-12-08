Венедиктова отказалась открывать производство за "кнопкодавство" в отношении нардепа Иванчука

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась вносить в Единый реестр досудебных расследований данные касательно неперсонального голосования нардепа от группы "Доверие" Андрея Иванчука 5 ноября.

В опубликованном на сайте движения "Чесно" ответе генпрокурора говорится, что Регламент парламента устанавливает механизм информирования о "кнопкодавстве". Аккредитованный при Раде журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады в случае выявления неперсонального голосования и предоставить фото или видео для подтверждения.

Это заявление с протоколом, стенограммой заседания и видео подается спикеру Рады для направления в Государственное бюро расследований.

"Учитывая, что в этом случае не соблюдены требования закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" о порядке направления заявления, оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по вашему заявлению нет", - говорится в ответе.

Фото: "Чесно"

Впрочем, в "Чесно" отметили, что факт неперсонального голосования был засвидетельствован в СМИ . Согласно УПК, сообщения в прессе, которое может свидетельствовать о совершении уголовного преступления, достаточно, чтобы прокурор внес сведения в ЕРДР. Предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка таким образом открыл производство из-за неперсонального голосования нардепа Владислава Поляка.

При этом подчеркивается, что приведенный Венедиктовой механизм действителен в случае, если "кнопкодавство" заметил другой нардеп, а не журналист. В Регламенте не указано, что в случае выявления факта неличного голосования журналистом должна быть применена та же процедура, что и в случае с нардепом.

"Мы видим, что для народного депутата Иванчука законодательство сработало по-другому, и это происходит тогда, когда на посту другой генпрокурор - Венедиктова. Но Движение "Чесно" не собирается принимать отписку Венедиктовой. Мы пойдем в суд, и чьим бы другом ни был Иванчук - производство должны открыть", - сообщила координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

Общественное движение "Чесно" заявило, что подает в суд из-за отказа Офиса генпрокурора в открытии уголовного производства. Как известно, в соответствии с законодательством, внесение сведений о возможном преступлении народного депутата в ЕРДР может делать только генпрокурор Украины.

Напомним, что в ноябре народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука уличили в неличном голосовании в Верховной Раде.

Андрей Иванчук прибег к кнопкодавству на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября во время голосования касательно принятия за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.