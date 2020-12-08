Венедиктова отказалась открывать производство за "кнопкодавство" в отношении нардепа Иванчука

Движение "Чесно" подает из-за этого в суд.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась вносить в Единый реестр досудебных расследований данные касательно неперсонального голосования нардепа от группы "Доверие" Андрея Иванчука 5 ноября.

В опубликованном на сайте движения "Чесно" ответе генпрокурора говорится, что Регламент парламента устанавливает механизм информирования о "кнопкодавстве". Аккредитованный при Раде журналист имеет право подать заявление в Аппарат Верховной Рады в случае выявления неперсонального голосования и предоставить фото или видео для подтверждения.

Это заявление с протоколом, стенограммой заседания и видео подается спикеру Рады для направления в Государственное бюро расследований.

"Учитывая, что в этом случае не соблюдены требования закона "О Регламенте Верховной Рады Украины" о порядке направления заявления, оснований для внесения сведений в Единый реестр досудебных расследований по вашему заявлению нет", - говорится в ответе.

Фото: "Чесно"

Впрочем, в "Чесно" отметили, что факт неперсонального голосования был засвидетельствован в СМИ. Согласно УПК, сообщения в прессе, которое может свидетельствовать о совершении уголовного преступления, достаточно, чтобы прокурор внес сведения в ЕРДР. Предыдущий генпрокурор Руслан Рябошапка таким образом открыл производство из-за неперсонального голосования нардепа Владислава Поляка.

При этом подчеркивается, что приведенный Венедиктовой механизм действителен в случае, если "кнопкодавство" заметил другой нардеп, а не журналист. В Регламенте не указано, что в случае выявления факта неличного голосования журналистом должна быть применена та же процедура, что и в случае с нардепом.

"Мы видим, что для народного депутата Иванчука законодательство сработало по-другому, и это происходит тогда, когда на посту другой генпрокурор - Венедиктова. Но Движение "Чесно" не собирается принимать отписку Венедиктовой. Мы пойдем в суд, и чьим бы другом ни был Иванчук - производство должны открыть", - сообщила координатор движения "Чесно" Вита Думанская.

Общественное движение "Чесно" заявило, что подает в суд из-за отказа Офиса генпрокурора в открытии уголовного производства. Как известно, в соответствии с законодательством, внесение сведений о возможном преступлении народного депутата в ЕРДР может делать только генпрокурор Украины.

Напомним, что в ноябре народного депутата из группы "Доверие", мажоритарщика из Ивано-Франковской области Андрея Иванчука уличили в неличном голосовании в Верховной Раде.

Андрей Иванчук прибег к кнопкодавству на пленарном заседании Верховной Рады 5 ноября во время голосования касательно принятия за основу законопроекта №4100 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирусОАЭ передали Украине 100 тысяч экспресс-тестов на коронавирус
СБУ проводит обыски в УкроборонпромеСБУ проводит обыски в Укроборонпроме
Глава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - КондратюкГлава Черниговской ОГА Коваленко уходить с поста не собирается, - Кондратюк
В Минздраве назвали несколько вариантов локдаунаВ Минздраве назвали несколько вариантов локдауна
Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)Судьи ВАКС пожаловались на вмешательство в их деятельность (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
Прокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время МайданаПрокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время Майдана
Дело Шеремета: в Киеве суд рассматривает апелляцию в отношении ареста подозреваемого АнтоненкоДело Шеремета: в Киеве суд рассматривает апелляцию в отношении ареста подозреваемого Антоненко
Кулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении БеларусиКулеба не видит "фундаментальной необходимости" в экономических санкциях в отношении Беларуси
Геращенко призвал ввести ответственность за производство и продажу фальсифицированных вакцинГеращенко призвал ввести ответственность за производство и продажу фальсифицированных вакцин
Украина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД сУкраина применит санкции в отношении австрийского архитектурного бюро Coop Himmelb(l)au, - спецпредставитель МИД с
Венедиктова предлагает принять закон, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурораВенедиктова предлагает принять закон, чтобы Рада не могла увольнять генпрокурора
Аграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитикиАграрии просят Зеленского назначить нардепа Ивченко министром агрополитики
НАБУ завершило расследование в отношении экс-замглавы ГМС ПимаховойНАБУ завершило расследование в отношении экс-замглавы ГМС Пимаховой
Суд открыл апелляционное производство касательно книги "Дело Василия Стуса"Суд открыл апелляционное производство касательно книги "Дело Василия Стуса"
Украина присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ за кибератаку на БундестагУкраина присоединилась к санкциям ЕС в отношении РФ за кибератаку на Бундестаг
Последние новости
Подгружаем последние новости