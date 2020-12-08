На Донбассе боевики стягивают артиллерию и танки к передовой - разведка

Оккупанты проводят занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин.

На Донбассе боевики стягивают артиллерию и танки к передовой - разведка
Фото: Макс Левин

Командование незаконных вооруженных формирований РФ усиливает меры боевой подготовки артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений оккупационных войск на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

"Командование оперативной группировки роSSийских оккупационных войск продолжает наращивать меры боевой подготовки с привлечением максимального количества личного состава артиллерийских, танковых и мотострелковых подразделений. В частности, на этой неделе на полигонах временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях оккупантами одновременно проводятся занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, сборы с командирами взводов и младшим командным составом, сборы с командирами боевых машин, а также показательные инструкторско-методические занятия", - говорится в сообщении.

В Минобороны также отметили, что противник усиливает передовые позиции 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК группировки роSSийских оккупационных войск за счет дежурных артиллерийских подразделений и танков с нарушением Минских договоренностей по отводу вооружения и военной техники от линии соприкосновения.

Напомним, за прошедшие сутки, 7 декабря, на всех участках ответственности украинских подразделений на Донбассе зафиксировано четыре нарушения режима прекращения огня. Потерь и ранений в рядах ВСУ не было.

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