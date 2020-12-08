ЦИК официально подтвердила поражение "Слуги народа" на выборах мэра в родном городе Зеленского

Кандидат от ОПЗЖ получил почти 57% голосов.

Центральная избирательная комиссия официально сообщила результаты повторного голосования на выборах городского головы Кривого Рога и подтвердила победу кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константина Павлова.

"По данным ТИК, Павлов Константин обогнал оппонента, получив 56,96% голосов избирателей (97 591 голос)", - информирует пресс-служба ЦИК.

Фото: facebook.com/UACEC
Второй тур выборов городского головы в Кривом Роге состоялся 6 декабря. За пост мэра боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - за жизнь". Экзит-полы показали противоречивые результаты.

17 ноября действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который избирался от блока "Украинская перспектива", объявил, что не будет участвовать во втором туре выборов по состоянию здоровья. Своим "преемником" он назвал кандидата от партии "Оппозиционная платформа - за жизнь" Константина Павлова, который по результатам первого тура выборов занял третье место.

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