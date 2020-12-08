Офис генпрокурора неожиданно вызвали на заседание парламентского комитета

Представителей Офиса генерального прокурора вызвали на заседание антикоррупционного комитета Верховной Рады.

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила на своей странице в Facebook, что это было неожиданно.

По ее словам, целью приглашения является отчет прокуроров о состоянии важных и резонансных дел.

"Знаю, что прокуроры готовятся и обязательно ответят на все вопросы депутатов... Одно из дел - громкое дело Роттердам+. Расследовалось более трех лет - чиновники, бизнесмены и депутаты заплатили высокую цену просто за факт расследования этого дела. Общество ожидает результата. Парламент имеет право знать и соответственно реагировать на результаты важных для общества дел", - заявила Венедиктова.

Напомним, недавно в НАБУ заявили о давлении на следствие по делу о миллионных хищениях средств Нацгвардии, в которой подозреваемым является экс-нардеп и бывший конечный бенефициарный владелец "Укрбуда" Максим Микитась. Заместителю главы ОП Олегу Татарову подготовили подозрение, но Венедиктова, по информации НАБУ, остановила ее вручение. После этого Офис генпрокурора обвинил НАБУ в "попытке публичной дискредитации" и давления на Венедиктову.

В октябре президент Зеленский заявил, что Венедиктова уйдет с поста, если до конца года "не покажет своего результата".