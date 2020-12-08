ВАКС отказался изменить меру пресечения Гладковскому

Высший антикоррупционный суд не изменил меру пресечения бывшему первому заместителю секретаря СНБО Олегу Гладковскому.

Об этом информирует пресс-служба ВАКС.

"Сегодня, 8 декабря, следственный судья Высшего антикоррупционного суда оставила без удовлетворения ходатайство адвоката бывшего первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны об изменении меры пресечения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что постановление обжалованию не подлежит. Полный его текст будет объявлен 11 декабря в 15:15.

Напомним, Олега Гладковского подозревают в злоупотреблении служебным положением и декларировании недостоверной информации (ч. 2 ст. 364, ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины).

Следствие установило, что экс-заместитель министра обороны, директор департамента военно-технической политики развития вооружения и военной техники в сговоре с Гладковским в 2017 году организовали закупку в рамках государственного оборонного заказа грузовых автомобилей "МАЗ 6317" (Богдан 6317) по завышенным ценам. Производителем автомобилей выступило дочернее предприятие "Автосборочный завод №2", входящее в группу связанных компаний Корпорации "Богдан" - доли в уставном капитале которых как прямо, так и опосредованно принадлежали Гладковскому и его окружению.

На стадии формирования оборонзаказа правительство выдвинуло ряд требований. Среди прочего, говорилось об уровне локализации производства автомобилей, который должен был составлять не менее 60%. На тот момент упомянутые автомобили не соответствовали этим требованиям, имея уровень локализации всего 10%.

В результате лоббистских действий требования к локализации уменьшили до 20%. Несмотря на тот факт, что компания-производитель не отвечала и этому требованию, она все равно получила госзаказ - при условии доведения уровня локализации до 20% к концу 2017 года и дальнейшего его увеличения до 30% в течение трех лет.

Однако, как установило следствие, соответствующие расходы для увеличения уровня локализации компания-производитель незаконно перевела на бюджет Украины.

Контракт между Минобороны и компанией-производителем предусматривал частичную предоплату, невозможность пересмотра цены и граничность определенных контрактом статей калькуляции. Вопреки этому условию, цену увеличили, а должностные лица Минобороны ее согласовали. В результате поставщику незаконно переплатили 17,44 млн гривен.

3 июня Национальное антикоррупционное бюро завершило досудебное расследование в отношении Гладковского.