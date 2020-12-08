Украина подала первую часть заявки на получение вакцины от коронавируса

Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации (ГАВИ) получил от Украины первую часть заявки к мировой инициативе COVAX на 8 млн доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Минздрава.

"В результате активного привлечения Центра общественного здоровья была собрана большая часть необходимых данных для формирования заявки, благодаря которой наша страна сможет получить необходимые дозы вакцины от COVID-19 для 20% населения. Речь идет о 8 млн доз, которыми провакцинируют 4 млн украинцев", - говорится в сообщении.

В ЦОЗ добавили, что Национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики (НТГЭИ) сформировала критерии для определения приоритетных групп людей, которые в первую очередь получат вакцины от COVID-19. На основе этих рекомендаций были определены 12 приоритетных групп населения, совокупно охватывающих почти 21 млн человек (20 866 390), или 50% населения Украины. К ним относятся работники сферы здравоохранения, военные, педагоги, пожилые люди и лица, проживающие в соцучреждениях, люди с сопутствующими заболеваниями.

"Украина последовательно выполняет условия участия в глобальной инициативе COVAX, чтобы обеспечить граждан защитой от COVID-19. Первая партия вакцин уже в начале 2021 года обеспечит до 5% объема доз, который мы должны получить. Сейчас идет подготовка логистических маршрутов, чтобы независимо от необходимого вакцинам температурного режима мы могли эффективно их использовать". - отметил в.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин.

По его словам, дополнительно Украина ведет переговоры с другими производителями напрямую за счет госбюджета. На закупку вакцины заложили 15 млрд грн. В зависимости от переговоров, вакцина может прийти раньше или позже COVAX.

Напомним, вчера Зеленский заявил, что держит на контроле подготовку к закупке вакцины от коронавируса.

В ноябре стало известно, что Украина может получить оксфордскую вакцину от коронавируса не ранее лета 2021.

ВОЗ рассчитывает, что вакцинация от коронавируса начнется с середины 2021 года. Эксперты заявляют, что в начале следующего года будут данные о третьей фазе испытаний вакцин.