Прокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время Майдана
Подозреваемый вместе с еще пятью лицами - на скамье подсудимых, два человека - в розыске.
Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" - журналиста Василия Сергиенко.
Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки участвовал в похищении, пытках и убийстве Сергиенко. Как сообщалось, активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами истязаний.
"В настоящее время подозреваемый вместе с еще пятью лицами находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, два человека - в розыске", - сообщили в Офисе генпрокурора.
Досудебное расследование осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.
Напомним, журналиста Василия Сергиенко убили в 2014 году. 4 апреля 2014 года его похитили в Корсунь-Шевченковском, позже его убили, а тело спрятали в лесу.
В 2017 году в Украине основали конкурс журналистских расследований имени Василия Сергиенко.