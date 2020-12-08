?Прокуратура завершила расследование в отношении одного из исполнителей убийства журналиста Сергиенко во время Майдана

Подозреваемый вместе с еще пятью лицами - на скамье подсудимых, два человека - в розыске.

Офис генерального прокурора завершил досудебное расследование в отношении одного из исполнителей похищения и убийства активиста и участника "Самообороны Евромайдана Черкасской области" - журналиста Василия Сергиенко.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, подозреваемый в составе преступной группировки участвовал в похищении, пытках и убийстве Сергиенко. Как сообщалось, активиста похитили со двора собственного дома, а на следующий день его тело нашли в лесу со следами истязаний.

"В настоящее время подозреваемый вместе с еще пятью лицами находится на скамье подсудимых по обвинению в похищении, пытках и убийстве журналиста, два человека - в розыске", - сообщили в Офисе генпрокурора.

Досудебное расследование осуществлялось следователями Государственного бюро расследований.

Напомним, журналиста Василия Сергиенко убили в 2014 году. 4 апреля 2014 года его похитили в Корсунь-Шевченковском, позже его убили, а тело спрятали в лесу.

В 2017 году в Украине основали конкурс журналистских расследований имени Василия Сергиенко.