Едеир Тернер: "Украине придется убеждать МВФ в мощных антикоррупционных механизмах для получения локальных преференций"

Мощность борьбы с коррупцией тесно связана с макроэкономической дисциплиной. Оптимальная политика, вероятно, требует большего уровня макроэкономического гибкости.

Такую точку зрения высказал британский ученый, глава Комиссии по финансовым услугам до 2013 г., архитектор выхода Великобритании из глобального финансового кризиса, автор книги «Между долгом и дьяволом: деньги, кредит и реформирование глобальных финансов» Едеир Тернер в рамках презентации его книги и круглого стола «Реформирование глобальных финансов: поиск оптимальных путей в нестабильной системе». Организаторами мероприятия являются Growford Institute, Институт Горшенина при поддержке Интернет-портала LB.ua.

"Чтобы сделать возможным использование политики развития, которая применялась в восточных странах, в частности, Японии, Тайване, Корее - они использовали большую макроэкономическую гибкость, чем требует МВФ . В МВФ обеспокоены, потому что если они не будут навязывать макрофинансовую дисциплину, есть риск, что средства будут тратиться коррумпировано", - отметил ученый.

Он привел в пример опыт Филиппин и Индонезии, неэффективно использовавших внешнее финансирование на затратные проекты.

"Нужно найти путь, где Украина сможет убедить, что внедряет серьезные антикоррупционные механизмы. Надо поддерживать локальные преференции в рамках локальных закупок, простые формы ухода от идеалов свободной торговли. Если вы собираетесь поддерживать локализацию в правительственных закупках, вам придется убедить МВФ в том, что у вас мощные антикоррупционные механизмы. Чем они лучше, тем больше у вас будет инструмент правительственных закупок с локальной преференцией, поощрите малый и средний бизнес", - подытожил Едеир Тернер.

Напомним, в рамках круглого стола Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что Минфин стремится быть менее зависимым от внешнего кредитования. "Нам не хотелось бы быть зависимыми от внешних заимствований, но имеем, что имеем. Мы бы хотели, чтобы внутренний рынок заимствований был более развит, создание вторичного рынка на данном этапе - это не мечта. Но пожелание, чтобы вторичный рынок был активен, мы могли бы привлекать инвесторов из других стран", - заявил он.