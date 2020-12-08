Конституционный суд возобновил работу после месячного перерыва

Сегодня в 10:00 началось пленарное заседание Большой палаты КСУ.

Конституционный суд возобновил работу после месячного перерыва
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституционный Суд Украины возобновил работу и работает в обычном режиме.

Об этом сообщила пресс-служба КСУ.

"Сегодня, 8 декабря в 10:00 началось пленарное заседание Большой палаты КСУ, на котором судьи продолжают рассмотрение дела по конституционному представлению 142 народных депутатов Украины относительно официального толкования отдельного положения абзаца четвертого преамбулы Конституции Украины (относительно официального толкования понятия "достойные условия жизни" , - ред.).

Также сегодня запланировано проведение заседания Большой палаты КСУ по рассмотрению вопроса об открытии производства по делу по представлению 47 народных депутатов относительно соответствия Конституции отдельных положений Уголовно-процессуального кодекса и вопроса о продлении срока вынесения коллегиями судей Первого и Второго сенатов КСУ решений об открытии или об отказе в открытии производства по делам по конституционным жалобам и конституционным представлениям.

Все заседания будут проводиться в закрытом режиме, о результатах их рассмотрения будет дана информация позже на сайте суда.

Напомним, 2 ноября Большая палата КСУ не вынесла решения по представлению относительно толкования норм Конституции о земле как основном национальном богатстве. В тот же день нардепы "Слуги народа" во главе с Давидом Арахамия пришли в КСУ, где проходило закрытое заседание.

4 ноября судья Сергей Сас опубликовал проект решения по депутатскому представлению относительно земли, которое суд рассматривал в закрытом режиме 2 ноября. Судья заявил, что причиной сложившейся вокруг КСУ ситуации является "не столько его решение относительно антикоррупционной реформы, как желание дискредитировать Суд и заблокировать его работу". 5 ноября, по данным СМИ, несколько судей КСУ заявили, что временно не будут участвовать в работе суда из-за публикации в СМИ проектов его решений.

9 ноября КСУ также не смог рассмотреть дело о толковании статьи о принадлежности земли в Конституции Украины. 5 ноября КС отложил рассмотрение этого дела из-за отсутствия кворума.

10 ноября КСУ в третий раз не смог провести заседание из-за отсутствия кворума, а 19 ноября в суде сообщили, что есть кворум для рассмотрения дел, но несколько судей заболели коронавирусом и пошли на самоизоляцию.

1 декабря сообщалось, что КСУ возобновит заседания 8 декабря.

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