В Раде зарегистрировали законопроект об административной ответственности судей КСУ

Составить административный протокол на судью КСУ может только глава НАПК или его заместитель.

Рабочая группа Верховной Рады по урегулированию конституционного кризиса зарегистрировала проект Закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного Суда Украины.

Об этом сообщила постоянный представитель Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Законопроектом предусматривается, что составить административный протокол на судью, судью КСУ может только глава Нацагентства по предупреждению коррупции (НАПК) или его заместитель - с обязательным уведомлением об этом Высшего совета правосудия и главы Конституционного Суда.

Протокол вручается судье исключительно по почте с предоставлением возможности предоставить свои письменные замечания и возражения, или отказаться от его подписания с указанием соответствующих мотивов. Такие объяснения возможно предоставить также по почте или лично судьей при возможном присутствии соответственно инспектора ВСП или главы КСУ, или его заместителя.

НАПК будет иметь полномочия передавать протокол в суд только в случае получения объяснений от судьи, или по истечении отведенного законом срока для их предоставления

"Такой порядок вручения протокола об административном правонарушении устраняет возможности любых злоупотреблений или давления на судью, судью КСУ, которые присутствуют при вручении протокола соответствующими уполномоченными лицами при личном общении с судьей, в том числе при отсутствии посторонних лиц, которые могли бы проконтролировать отсутствие таких злоупотреблений и давления", - говорится в пояснительной записке.

Отмечается также, что реализация данного закона, в случае его принятия, не потребует дополнительных расходов из государственного бюджета.

Напомним, ранее в Раду также был внесен законопроект №4470, который восстанавливает полноценную работу НАПК.

С 15 января Национальное агентство по предупреждению коррупции установило признаки недекларирования информации у двух судей Конституционного суда.