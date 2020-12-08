Минобороны предложило журналисту Бутусову "занять одну из министерских позиций"
Отмечается, что это могут быть направления вооружений или логистики.
Министерство обороны предлагает главному редактору издания "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову занять одну из министерских должностей.
Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов, происходящих в Министерстве обороны, сопоставимы с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины является Юрий Бутусов. Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь идет о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения", - говорится в сообщении.
Поэтому Минобороны предлагает Бутусову "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание".
Отмечается, что это могут быть направления вооружений или логистики.
Напомним, 3 декабря сотрудники СБУ провели обыски в помещениях ГК "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт". В спецслужбе потом сообщили, что одним из эпизодов производства является исследование информации, опубликованной "Цензор.Нет" 5 августа 2020 года в статье "Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры «Укроборонпрома» выбили Украину из стратегического рынка вооружений".