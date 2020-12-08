Минобороны предложило журналисту Бутусову "занять одну из министерских позиций"

Отмечается, что это могут быть направления вооружений или логистики.

Минобороны предложило журналисту Бутусову "занять одну из министерских позиций"
Юрій Бутусов
Фото: 24tv.ua

Министерство обороны предлагает главному редактору издания "Цензор.НЕТ" Юрию Бутусову занять одну из министерских должностей.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Масштабы общественного внимания к реформам в сфере обороны соответствуют масштабам этих изменений. Масштабы критики процессов, происходящих в Министерстве обороны, сопоставимы с масштабами этих процессов. Одним из самых бескомпромиссных экспертов по Министерству обороны Украины является Юрий Бутусов. Кто-то может считать его журналистские материалы предвзятыми, манипулятивными, спекулятивными. Кто-то может ставить под сомнение компетентность автора, достоверность его источников и обоснованность выводов. В одном ему не отказать - в неравнодушии. Когда речь идет о конструктивной позиции - это вызывает уважение. Критическая настроенность не исключает сотрудничества и поиска точек соприкосновения", - говорится в сообщении.

Поэтому Минобороны предлагает Бутусову "занять одну из министерских позиций в сферах, на которых фокусируется его профессиональная внимание".

Отмечается, что это могут быть направления вооружений или логистики.

Напомним, 3 декабря сотрудники СБУ провели обыски в помещениях ГК "Укроборонпром" и компании-спецэкспортера "Укрспецэкспорт". В спецслужбе потом сообщили, что одним из эпизодов производства является исследование информации, опубликованной "Цензор.Нет" 5 августа 2020 года в статье "Провал в Пакистане. Как топ-менеджеры «Укроборонпрома» выбили Украину из стратегического рынка вооружений".

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