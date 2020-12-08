Джонсон и фон дер Ляйен попытаются лично спасти соглашение по Brexit

Во время телефонного разговора политиков договоренности о соглашении достичь не удалось.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе проведет личную встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно соглашения после Brexit.

Об этом сообщает ВВС.

Такая информация поступила после 90-минутного телефонного разговора между политиками.

"Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор остальных разногласий, которые будут обсуждены на встрече в Брюсселе в ближайшие дни", - говорится в заявлении лидеров.

По результатам беседы сообщили, что договоренности о соглашении не удалось достичь. По-прежнему разительные различия остаются относительно трех ключевых вопросов, среди которых условия вылова рыбы.

Напомним, 28 ноября ЕС и Великобритания снова возобновили переговоры по Brexit.

20 ноября прямые переговоры о Brexit были прекращены после того, как один из членов переговорной группы от ЕС получил положительный тест на коронавирус.

22 октября стало известно, что ЕС и Великобритания возобновляют переговоры о торговле после Brexit. Как известно, дедлайном для подписания нового торгового соглашения между Объединенным Королевством и ЕС по итогам новых реалий после Brexit сначала был конец октября этого года.

В конце сентября Палата общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, противоречащий части соглашения о Brexit.

В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.