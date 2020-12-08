Джонсон и фон дер Ляйен попытаются лично спасти соглашение по Brexit
Во время телефонного разговора политиков договоренности о соглашении достичь не удалось.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе проведет личную встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен относительно соглашения после Brexit.
Об этом сообщает ВВС.
Такая информация поступила после 90-минутного телефонного разговора между политиками.
"Мы попросили наших главных переговорщиков и их команды подготовить обзор остальных разногласий, которые будут обсуждены на встрече в Брюсселе в ближайшие дни", - говорится в заявлении лидеров.
По результатам беседы сообщили, что договоренности о соглашении не удалось достичь. По-прежнему разительные различия остаются относительно трех ключевых вопросов, среди которых условия вылова рыбы.
Напомним, 28 ноября ЕС и Великобритания снова возобновили переговоры по Brexit.
20 ноября прямые переговоры о Brexit были прекращены после того, как один из членов переговорной группы от ЕС получил положительный тест на коронавирус.
22 октября стало известно, что ЕС и Великобритания возобновляют переговоры о торговле после Brexit. Как известно, дедлайном для подписания нового торгового соглашения между Объединенным Королевством и ЕС по итогам новых реалий после Brexit сначала был конец октября этого года.
В конце сентября Палата общин парламента Великобритании окончательно поддержала законопроект о внутреннем рынке, противоречащий части соглашения о Brexit.
В начале сентября главный переговорщик Великобритании по Brexit Дэвид Фрост заявил, что правительство не "боится" выйти из переговоров по Brexit без торгового соглашения.
В январе премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал законопроект о выходе страны из Европейского Союза. Решение о выходе из Европейского Союза Великобритания приняла на референдуме в 2016 году. За выход из ЕС проголосовали 51,9% избирателей при явке более 72%. Всего в референдуме приняли участие более 33,5 млн человек.