Премьер Румынии Орбан подал в отставку на фоне результатов его партии на выборах

Премьер-министр Румынии Людовик Орбан подал в отставку на фоне неутешительного результата его центристской Национал-либеральной партии на выборах.

Она заняла второе место, а социал-демократы закрепили большинство в 30% голосов в обеих палатах парламента, пишет DW. Социал-демократическую партию возглавляет заключенный за злоупотребление властью Ливиу Драгня.

"Я не цепляюсь за какой-либо пост", - заявил Орбан, но добавил, что действительно собирался участвовать в переговорах относительно потенциального коалиционного правительства.

Партия Орбана набрала около 25% голосов в обеих палатах. Их вероятный партнер по коалиции, центристский альянс USR-PLUS, набрал 15,4%. О создании коалиции с социал-демократами, по словам Орбана, не может быть и речи.

Также в правоцентристскую коалицию может войти Демократический альянс венгров в Румынии, который получил пятый результат на выборах. Кроме того, в румынский парламент впервые зайдет националистическая партия "Альянс за румынское единство".

Сейчас временным премьер-министром стал министр обороны Николае Чука.

Напомним, что правительство меньшинства Орбана было создано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Выборы нового парламента прошли 6 декабря.