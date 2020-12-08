Байден назначит министром обороны генерала Ллойда Остина, - Reuters

Однако ему еще нужно получить одобрение Конгресса.

Байден назначит министром обороны генерала Ллойда Остина, - Reuters
Остін Ллойд
Фото: CBS

Кандидат в президенты США Джо Байден в случае своей окончательной победы назначит министром обороны генерала Ллойда Остина, который руководил Центральным командованием вооруженных сил США в Ираке и Афганистане.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на два осведомленных источника.

Таким образом Остин может стать первым афроамериканцем на посту министра обороны США. Эта должность входит в число тех, кого согласовывает Сенат. При этом кандидатуру могут отклонить, если человек был офицером или генералом в течение последних семи лет. Для того, чтобы быть назначенным, такой кандидат обязан пройти процедуру отказа от определенных положений кадровой политики в Конгрессе.

Остин ушел в отставку в 2016 году, поэтому ему понадобится пройти эту процедуру. В случае успешного утверждения он станет уже вторым за четыре года министром обороны, которому понадобилась процедура отказа, ведь Дональд Трамп также избрал своим первым главой Пентагона генерала Джеймса Мэттиса.

Отмечается, что назначение Остина может вызвать критику со стороны определенных прогрессивных кругов, поскольку после отставки он был в совете директоров ряда компаний, в том числе и производителя оружия.

Рабочие отношения Байдена и Остина были установлены во времена администрации Барака Обамы, генерал также консультировал переходную группу по вопросам национальной безопасности.

Имя Ллойда Остина как наиболее вероятного претендента на пост главы Пентагона называлось еще в конце ноября.

Сейчас генерал является членом совета директоров компаний "Tenet Healthcare", "United Technologies" и "Nucor".

Другими кандидатами назывались бывший министр внутренней безопасности США Джей Джонсон, сенатор Тэмми Дакворт и экс-сотрудница Пентагона Мишель Флурной.

Напомним, что окончательные результаты выборов станут известны в декабре, после голосования коллегии выборщиков. Победит тот кандидат, кто наберет не менее 270 из 538 голосов выборщиков. Коллегия будет голосовать уже 14 декабря.

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