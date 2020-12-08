Канада досрочно получит вакцину от COVID-19

Почти 250 тыс. доз вакцины от Pfizer-BionNTech поступят в Канаду уже в этом месяце.

Канада начнет получать первые дозы вакцины COVID-19 от Pfizer до конца декабря - раньше, чем ожидалось. Еще три миллиона доз поступят в начале 2021 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальные источники.

Отмечается, что сначала чиновники ожидали получить в общей сложности шесть миллионов доз вакцин от Pfizer и Moderna Inc. до конца марта. Этого было бы достаточно для вакцинации трех миллионов человек, поскольку обе вакцины требуют двух прививок с интервалом примерно в месяц.

Но премьер Канады Джастин Трюдо сказал, что до 249 тыс. доз вакцины, которую Pfizer производит с немецким партнером BionNTech SE, поступят уже в этом месяце, а еще три миллиона доз должны быть доставлены в начале 2021 года.

Напомним, Канада, которая зарезервировала вакцин от коронавируса в несколько раз больше, чем ее население, ведет переговоры о предоставлении лекарств странам с более низким уровнем доходов.