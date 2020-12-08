В Греции продлили общенациональный локдаун до 7 января

Кроме школ, в течение рождественского сезона также будут закрыты суды, рестораны, тренажерные залы и лыжные комплексы.

В Греции продлили общенациональный локдаун до 7 января
Фото: freeradio.com.ua

Власти Греции объявили о продлении до 7 января 2021 года жестких карантинных мер, введенных в прошлом месяце из-за ситуации с распространением коронавируса.

Об этом пишет Reuters.

Греции в ноябре пришлось ввести общенациональный локдаун, который стал вторым в течение этого года, после скачка заболеваний COVID-19. С тех пор он продлевался дважды, последний раз до 14 декабря.

На брифинге официальный представитель правительства Греции Стелиос Петсас заявил, что система здравоохранения все еще находится под огромным давлением, и некоторые ограничения должны сохраниться до следующего месяца, в том числе ночной комендантский час и ограничения междугородного сообщения.

По его словам, кроме школ, в течение рождественского сезона также будут закрыты суды и рестораны, тренажерные залы и лыжные комплексы.

Сезонные магазины, которые продают только рождественские товары, открылись в понедельник на несколько дней. К концу недели правительство определится с дальнейшими решениями по работе церквей, парикмахерских и розничной торговли, сказал Петсас.

В Греции зарегистрировано 115471 заражений коронавирусом и 3003 летальных случая. Напомним, Швеция, которая отказывалась вводить жесткие карантинные меры по противодействию коронавирусу, решила завершить свой эксперимент и ввести жесткие ограничения для борьбы с СOVID-19.

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