США могут помочь Украине как можно быстрее получить вакцину от COVID-19

США также помогут МОЗ разработать алгоритм и план действий по логистике и вакцинации.

Временный поверенный в делах США в Украине Кристина Квин заверила, что она и ее команда сделают все возможное, чтобы Украина получила вакцины против COVID-19 в кратчайшие сроки.

Об этом она заявила во время телефонного разговора с министром здравоохранения Максимом Степановим, передает пресс-служба МОЗ Украины.

"Уже сегодня мы проведем совещание с правительством США о поставках вакцины в Украину, где обсудим сроки и объемы поставки", - сообщила Кристина Квин.

Она также отметила, что их команда поможет МОЗ разработать алгоритм и план действий по логистике и вакцинации.

Сообщается также, что во время беседы министр здравоохранения Максим Степанов обратился с просьбой рассмотреть Украину как потенциального приоритетного кандидата на получение вакцин в "режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях", ведь Украина находится в сверхсложных условиях из-за роSSийской агрессии на Востоке Украины.

"В ближайшие две недели мы подпишем договора о поставках вакцины против COVID-19 с некоторыми компаниями-производителями. Однако это не гарантирует получения Украиной вакцин в ближайшие месяцы, ведь первая произведенная партия вакцин будет закрывать потребности GAVI COVAX", - сказал Степанов.

Украина рассчитывает получить вакцину против коронавируса во втором квартале 2021 года. COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 20% населения.

Благодаря механизму COVAX Украина сможет получить максимум 8,5 млн доз вакцины против коронавируса. Украина планирует приобрести вакцину от коронавируса для 20 млн населения в придачу к бесплатному препарату по программе COVAX, который должен закрыть потребность в вакцине для 4 млн человек.

Однако, согласно расчетам производителя препарата, разработанная Оксфордским университетом вакцина от коронавируса по механизму COVAX будет доступна только в июне, а Украина сможет получить ее самое раннее в августе.

Накануне Максим Степанов заявил, что МОЗ просит 15,1 млрд грн на вакцинацию против COVID-19, тогда как в проекте бюджета - только 2,6 млрд.