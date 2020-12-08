Кернес планирует до конца декабря вернуться в Украину - Фукс

Городской голова Харькова Геннадий Кернес планирует до 30 декабря вернуться в Украину из Германии, где проходит лечение от осложнений коронавирусной болезни.

Об этом в Telegram сообщил харьковский бизнесмен и друг Геннадия Кернеса Павел Фукс.

"Разговаривал с Геннадием Адольфовичем. Поинтересовался, как самочувствие, а он в ответ спрашивает: как Харьков готовится к Новому году? Родные показали ему фото и видео. Понравилось. Передает привет Харькову и харьковчанам. Планирует 30 декабря быть дома", - написал Фукс.

Напомним, что в начале сентября Геннадий Кернес заболел коронавирусом, в связи с осложнением здоровья его вывезли на лечение в Германию в берлинскую клинику Шарите.

2 октября Павел Фукс сообщил, что Кернес получил негативный тест на COVID-19.

Несмотря на болезнь, Кернес был зарегистрирован кандидатом на выборах мэра Харькова. 25 октября Харьковская городская территориальная избирательная комиссия объявила Кернеса победителем выборов и признала его Харьковским городским головой. За него отдали голоса 60,34% избирателей.

10 ноября в полиции Харькова сообщили об открытии уголовного производства по факту исчезновения Геннадия Кернеса. Заявление об исчезновении городского главы подал руководитель одной из общественных организаций. Впоследствии сообщение убрали с сайта полиции.