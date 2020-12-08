Константин Павлов от ОПЗЖ победил на выборах мэра Кривого Рога - ОПОРА

За кандидата, который в первом туре выборов занял третье место, проголосовали 56,97% избирателей.

Константин Павлов от ОПЗЖ победил на выборах мэра Кривого Рога - ОПОРА
Фото: opposition.com.ua

В Кривом Роге на выборах городского головы победил кандидат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константин Павлов. За него отдали свои голоса почти 57% избирателей.

Об этом сообщает гражданская сеть "Опора" со ссылкой на решение Криворожской городской ТИК.

"Вечером 7 декабря Криворожская городская ТИК установила результаты повторного голосования. За Константина Павлова проголосовали 56,97% избирателей. Согласно итоговым протоколам городской территориальной избирательной комиссии за Константина Павлова ("Оппозиционная платформа - За жизнь") проголосовал 97591 избиратель", - говорится в сообщении.

Его оппонент по второму туру выборов Дмитрий Шевчик ("Слуга народа") получил поддержку 40,49% избирателей (69 369 голосов).

В голосовании приняли участие чуть более 35% жителей Кривого Рога (171299 избирателей). 4339 бюллетеней было испорчено.

Напомним, вчера в Кривом Роге состоялся второй тур выборов мэра.

В гражданской сети «ОПОРА» заявили, что во время второго тура городского головы 6 декабря на подавляющем большинстве участков не было выявлено ни одного нарушения.

Во втором туре выборов в Кривом Роге за пост мэра боролись Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлов от "Оппозиционной платформы - За жизнь". Экзит-полы показали противоречивые результаты.

17 ноября действующий мэр Кривого Рога Юрий Вилкул, который избирался от блока "Украинская перспектива", объявил, что не будет принимать участие во втором туре выборов по состоянию здоровья. Своим "преемником" он назвал кандидата от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Константина Павлова, который по результатам первого тура выборов занял третье место.

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